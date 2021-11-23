СМИ сообщили о пластической операции Тома Круза

Голливудский актер Том Круз сделал круговую подтяжку лица. Его выдала отметина на щеке, на которую обратили внимание журналисты The Sun. Омолодившегося актера сфотографировали на британском аэродроме в Даксфорде, где он проходил тренировался управлять военным истребителем для новой серии кинофраншизы «Миссия невыполнима».

На опубликованных фотографиях видно, что лицо голливудской звезды значительно располнело, что бывает после косметических операций. Кроме того, на мысли о подтяжке журналистов навел шрам на щеке актера.

Слухи о том, что 59-летний Том Круз лег под нож хирурга ради сохранения своей внешности напугала фанатов. Часть поклонников вспомнила, что с опухшим лицом актер появлялся на бейсбольном матче в США в октябре, но тогда все сочли, что он просто набрал вес.

Источник на съемочной площадке подтвердил, что для съемок в следующем фильме Круз сам будет управлять военным самолетом времен Второй мировой войны. Актер уже умеет поднимать в воздух биплан Boeing Stearman, но для главной сцены «Миссия невыполнима 8» его умений недостаточно.