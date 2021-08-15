Операции по восстановлению девственности запретят в Великобритании

В июле британский кабинет решил объявить вне закона тестирование на девственность. Речь идет об инвазивных и ненаучных проверках, предлагаемых некоторыми частными клиниками. Путем обследования они выясняют, повреждена ли девственная плева. Но закон не будет иметь смысла, если не запретить операцию по восстановлению девственности.

По данным The Guardian, подобную обеспокоенность проявил Королевский колледж акушеров и гинекологов (RCOG). Врачи обратили внимание, что обычно девочек и женщин принуждают к операции, известной как гименопластика, их родственники. Они хотят, чтобы в первую брачную ночь невесты продемонстрировали свою невинность доказательно.

В 2020 году по всей Великобритании журналисты выявили 22 таких частных клиники. За три тысячи фунтов они проводили восстановление плевы под местным наркозом. В течение года около девяти тысяч человек в стране искали в Google термин гименопластика и все с ним связанное.

«Мы считаем, что обе процедуры должны быть запрещены в Великобритании. Ни та, ни другая не имеют никакой медицинской пользы. Они обе представляют собой вредную практику, которая порождает и усугубляет социальные, культурные и политические убеждения, придающие женщинам и девочкам ложную ценность в связи с их сексуальным прошлым», — заявил президент RCOG доктор Эдвард Моррис.

Всемирная организация здравоохранения (ВЛЗ) ранее заявляла, что внешний вид девственной плевы не является надежным показателем отсутствия полового акта. Проверка же на девственность является нарушением прав человека. Правозащитники утверждают, что гименопластика является формой насилия над женщинами и приводит к принудительным бракам.

Британский департамент здравоохранения и социального обеспечения заявил, что обеспокоен практикой гименопластики и намерен создать независимую экспертную комиссию для изучения клинических и этических аспектов операции.

В Индии родственники забили палками и повесили на дереве 17-летнюю девушку за то, что она носила джинсы.