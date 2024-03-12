Мир 12 марта 2024, 22:27 Операторы дронов ВСУ столкнулись с проблемой из-за российских РЭБ на передовой NYT: российские средства РЭБ глушили дроны ВСУ на передовой мощными сигналами РИА «Новости»

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Украинские военные столкнулись с серьезными проблемами на поле боя, так как оказались неспособны противостоять российским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщило издание The New York Times.

«Средства радиоэлектронной борьбы стали одним из самых грозных видов оружия российских военных после многих лет оттачивания их возможностей», — сказано в материале.

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Бойцы ВСУ жалуются, что военные ВС РФ эффективно глушат сигналы их дронов. Сначала картинка на видеомониторе начинает расплываться, а затем камера полностью отключается.

Издание отметило, что российское оборудование подавляет украинские сигналы, передавая их на тех же частотах, но с большей мощностью. ВСУ уступают ВС РФ в сфере беспилотников, оказываясь в опасном положении из-за дефицита живой силы и боеприпасов.

В начале марта заместитель гендиректора АО «Институт разработок и технологий» Виктор Дьяков рассказал, что российские конструкторы разрабатывают новую уникальную защиту от украинских дронов в зоне специальной военной операции. По его словам, бойцам ВС РФ нужны мобильные системы РЭБ, чтобы их могли перемещать один или два солдата.