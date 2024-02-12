Мир 12 февраля 2024, 21:50 Операторов украинских дронов уличили в целенаправленных ударах по гражданским объектам Сальдо: операторы дронов ВСУ выбрали целями учебных ударов гражданские объекты Unsplash

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Участившиеся атаки беспилотников по гражданским объектам Херсонской области связаны с отработкой навыком начинащих операторов летательных аппаратов. Они выбирают для удара безопасную цель, не считаясь с жертвами среди мирного населения и разрушениями, которые они несут. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Он пояснил, что такие данные он получил от разведки. По его словам, менее опытные операторы беспилотников чаще атакуют невоенные объекты, в которых видят простые «учебные цели». Также действуют и уже опытные специалисты, если они не находят военных целей для воздушной атаки.

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Сальдо подчеркнул, что на минувшей неделе, с 5 по 11 февраля, количество атак беспилотников по гражданским объектам значительно выросло. Под удары попали жилые дома, инфраструктурные объекты и частные автомобили. Появились жертвы среди мирного населения.

Действующие на Херсонском направлении подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы регулярно перехватывают или сбивают запущенные украинскими боевиками беспилотники.

В середине января военные за сутки уничтожили два ударных дрона и принудительно посадили на землю три шпионских летательных аппарата, собирающих данные о дислокации российских сил.