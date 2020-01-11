Оператора Ruptly убили в Ираке

Неизвестные убили в Ираке оператора российского видеоагентства Ruptly Саафа Гали. Об этом сообщила главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

«В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали», — написала Симоньян в Telegram-канале.

Она добавила, что Саафа снимал для видеоагентства различные материалы на территории Ирака. Также Симоньян пообещала сделать все, «чтобы помочь семье» оператора.

Как пишет RT, убийство произошло в иракской Басре. Там Гали снимал людей, которые устроили акцию против того, что Ирак сделали зоной для противостояния США и Ирана.

Оператор и раньше делал материалы о митингах против правительства страны, а также стал автором порядка 30 роликов для Ruptly. Кроме российского видеоагентства, Гали работал на местном телевидении.