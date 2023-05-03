Мир 03 мая 2023, 19:07 Оператора ресторанов McDonald`s в США оштрафовали за найм 10-летних сотрудников Трех операторов ресторанов McDonald`s в США оштрафовали за эксплуатацию детского труда РИА «Новости»

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Трех операторов ресторанов McDonald`s в Соединенных Штатах оштрафовали за эксплуатацию детского труда. Проверка показала, что в заведениях незаконно трудились 305 несовершеннолетних, сообщило американское министерство труда.Среди сотрудников обнаружили даже двух 10-летних, которые иногда трудились до двух часов ночи и при этом даже не получали зарплату.

Под управлением трех франчайзи находятся 62 ресторана сети в Индиане, Кентукки, Огайо и Мэриленде. Десятилетние работники готовили и разносили заказы, убирали в подсобных помещениях, дежурили у стойки приема заказов. Одному из юных сотрудников разрешили пользоваться фритюрницей, хотя для работников младше 16 лет это запрещено.

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Работодатели заплатят более 212 тысяч долларов штрафов.

Представитель оштрафованного оператора Bauer Food LLC, оператора заявил журналистам, что менеджеры компании ничего не знали о нарушениях, а дети якобы навещали своих родителей, трудившихся в ресторанах, и выполняли какую бы то ни было работу только по их указанию и в их присутствии.

Согласно федеральным правилам о детском труде, 14- и 15-летние сотрудники могут работать в учебный день не более трех часов, причем только во внеурочное время, не раньше чем с 07:00 и не позже чем до 19:00.