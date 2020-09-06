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    06 сентября 2020, 16:40

    Оператор связи объяснил проблемы с интернетом в Минске

    Андрей Иванов

    У жителей Минска 6 сентября плохо работает мобильный интернет. Оператор А1 сообщил, что снизил пропускную способность Сети по распоряжению уполномоченных государственных органов Белоруссии.
    Оператор связи объяснил проблемы с интернетом в Минске

    «По распоряжению уполномоченных государственных органов на территории города Минска снижена пропускная способность мобильного интернета», — говорится в сообщении А1 в Twitter.

    Из-за этого интернет либо плохо работает, либо вовсе недоступен. Оператор обещал восстановить нормальный доступ к Сети, «как только это станет возможным». Этот пост собрал много негативных комментариев. Люди возмутились и потребовали компенсацию за услуги связи.

    В воскресенье в Минске начался «Марш единства». Сейчас в столице Белоруссии не работает часть станций метро, возле Дворца независимости стоят БТР. Милиция перебросила в центр водометы. Участники марша уже дошли до резиденции президента республики Александра Лукашенко. Силовики задержали несколько человек.

    Массовые протесты проходят в Минске и других городах Белоруссии уже почти месяц. Люди вышли на улицы после того, как ЦИК огласил результаты голосования на президентских выборах. По данным Центризбиркома, победу с результатом 80,1% голосов одержал действующий глава республики. Его соперницу Светлану Тихановскую поддержали 10,1% белорусов.

    Новости SMI.FM