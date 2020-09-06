Оператор связи объяснил проблемы с интернетом в Минске

У жителей Минска 6 сентября плохо работает мобильный интернет. Оператор А1 сообщил, что снизил пропускную способность Сети по распоряжению уполномоченных государственных органов Белоруссии.

«По распоряжению уполномоченных государственных органов на территории города Минска снижена пропускная способность мобильного интернета», — говорится в сообщении А1 в Twitter.

Из-за этого интернет либо плохо работает, либо вовсе недоступен. Оператор обещал восстановить нормальный доступ к Сети, «как только это станет возможным». Этот пост собрал много негативных комментариев. Люди возмутились и потребовали компенсацию за услуги связи.

В воскресенье в Минске начался «Марш единства». Сейчас в столице Белоруссии не работает часть станций метро, возле Дворца независимости стоят БТР. Милиция перебросила в центр водометы. Участники марша уже дошли до резиденции президента республики Александра Лукашенко. Силовики задержали несколько человек.

Массовые протесты проходят в Минске и других городах Белоруссии уже почти месяц. Люди вышли на улицы после того, как ЦИК огласил результаты голосования на президентских выборах. По данным Центризбиркома, победу с результатом 80,1% голосов одержал действующий глава республики. Его соперницу Светлану Тихановскую поддержали 10,1% белорусов.