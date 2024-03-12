Мир 12 марта 2024, 19:24 Оператор «Северных потоков» подал иск к страховщикам на 400 млн евро FT: Nord Stream AG подала иск из-за невыплаченного ущерба к страховщикам РИА «Новости»

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Компания Nord Stream AG подала в Высокий суд Лондона иск почти на 400 миллионов евро к страховщикам. Причиной стал их отказ покрыть ущерб от взрывов на газопроводе «Северный поток», сообщила Financial Times.

Nord Stream AG является оператором газопровода. По данным издания, исковое заявление компания подала в феврале. Ответчиками по нему выступят компании Lloyd’s of London и Arch Insurance.

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По предварительным оценкам оператора «Северного потока», сумма на удаление воды из трубопроводов, стабилизацию их работы, ремонт и замену потерянного газа составляет порядка 1,2–1,35 миллиарда евро.

Диверсии на трех нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в конце сентября 2022 года. Генпрокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Позже журналист из США Сеймур Херш раскрыл данные о том, что взрывные устройства под российскими магистральными газопроводами заложили в июне 2022-го. Сделали это, по его данным, водолазы американских ВМС при поддержке норвежских специалистов.