Названы условия проверки повреждений «Северного потока» | 360°

Мир 29 сентября 2022, 23:48 Поделиться Telegram

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Viber Названы условия проверки повреждений «Северного потока» Оператор «Северного потока — 1» оценит повреждения после завершения утечки газа РИА «Новости»

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Компания Nord Stream AG готова оценить повреждения газопровода «Северный поток — 1» после завершения утечки и получения разрешения от властей Дании и Швеции для работы в их территориальных водах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление оператора.

«Доступ в зону повреждений может быть разрешен только после стабилизации давления в газопроводе и прекращения утечки газа», — заявили в компании.

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Там отметили, что без осмотра всех повреждений невозможно сказать, сколько займет восстановление работы трубопровода.

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По прогнозу главы энергетического агентства Дании Кристоффера Ботцау, весь энергоноситель из «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2» окончательно выйдет к выходным.

Пробоины сразу в нескольких местах трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» нашли на этой неделе. По одной из версий, повреждения нанесли в результате диверсий.

Президент России Владимир Путин сравнил случившееся с терактом международного масштаба.

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