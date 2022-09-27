Оператор «Северного потока» признался, что сроки восстановления газопровода пока не ясны | 360°

Мир 27 сентября 2022, 11:52 Поделиться Telegram

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Viber Оператор «Северного потока» признался, что сроки восстановления газопровода пока не ясны Nord Stream AG назвал разрушения на газопроводах «Северного потока» беспрецедентными РИА «Новости»

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Сроки восстановления работоспособности «Северного потока» невозможно оценить в данный момент. Об этом сообщила компания-оператор газопровода Nord Stream AG, написал ТАСС.

«Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы „Северный поток“, носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», — сказали в компании.

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Накануне на обеих нитках «Северного потока», а также на «Северном потоке — 2» зафиксировали падение давления. Произошедшее уже назвали диверсией.

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По мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексея Гривача, на это могли пойти противники российского газа в Европе. Он предположил, что на восстановительные работы может уйти несколько месяцев.

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