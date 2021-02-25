Оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG уведомила европейских партнеров о достаточном финансировании проекта. Об этом заявил член правления Wintershall Dea, ответственный за деятельность компании в России, Латинской Америке, а также за газотранспортные проекты Тило Виланд.

«Мы действительно обязались предоставить финансирование в размере 950 миллионов евро, до сегодняшнего дня мы предоставили 730 миллионов, и проектная организация проинформировала нас о том, что этих средств достаточно», — процитировало РИА «Новости» слова Виланда.

Он уверен, что проект будет завершен. На вопрос о сроках завершения строительства Виланд не стал отвечать во время круглого стола, организованного компанией.

Ранее в администрации Джо Байдена перечислили названия 18 компаний, которые отказались участвовать в проекте «Северный поток — 2». Из проекта ушли французские, германские, швейцарские и международные компании, нефтерсервисные и страховые. Американские и немецкие СМИ сообщили, что все компании вышли из проекта под угрозой санкций США.