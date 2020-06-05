Компания Nord Stream 2, которая является оператором «Северного потока — 2», знает о новом законопроекте США по санкциям против газопровода. Об этом заявил ее официальный представитель Йенс Мюллер.

Он рассказал РИА «Новости», что оператор уже думает о возможных последствиях этих действий для строительства газопровода.

«Западноевропейские энергетические компании из Австрии, Германии, Франции и Нидерландов инвестировали в проект почти по миллиарду евро каждая. В завершении проекта всецело заинтересованы еще более тысячи компаний из 25 стран», — подчеркнул Мюллер.

Он добавил, что подобные решения Вашингтона показывают его пренебрежение к интересам европейских потребителей. Ведь в итоге им придется платить во много раз больше, если газопровод не проведут.

Проект закона 4 июня был представлен в Сенате США. В нем предложено вводить санкции против страховых компаний, которые предоставляют услуги работающим на прокладке «Северного потока — 2» судам.

Также ограничительные меры могут ввести против фирм, которые предоставляют услуги страхования, перестрахования и андеррайтинга* для кораблей. Кислород хотят перекрыть и тем, кто в других сферах работает с участниками строительства газопровода.

«Северный поток — 2» в своем конечном варианте представит собой две нитки газопровода. Они протянутся по дну Балтийского моря от России до Германии. Их годовая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа.

Против проекта выступают США, Украина и некоторые другие европейские страны. Сейчас строительство заморожено из-за американских санкций.

*Андеррайтинг — услуги, которые предоставляют банки или страховые компании. Они гарантируют получение выплат в случае финансовых убытков.