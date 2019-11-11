  • Оператор «Северного потока — 2» подтвердил судебный иск к Евросоюзу

    11 ноября 2019, 18:03

    Ольга Ситникова

    Компания Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством газопровода «Северный поток — 2», объяснила подачу судебного иска к Евросоюзу с требованием частичной отмены поправок к Газовой директиве, сообщило РИА ФАН со ссылкой на официального представителя компании Йенса Мюллера.

    «Еще в апреле 2019 года Nord Stream 2 AG проинформировал Европейскую комиссию о несогласии с рядом положений Газовой директивы», — отметил Йенс Мюллер.

    Он рассказал, что в июне 2019 года Еврокомиссия и Nord Stream 2 AG встретились для обсуждения, однако не достигли мирового соглашения. Компания-оператор обратилась в Арбитражный суд для признания, что ЕС не соблюдает свои обязательства по Энергетической хартии.

    «Постановление 2019/692 „О внесении изменений в Газовую директиву ЕС“ нарушает статьи 10 и 13 Энергетической хартии. В частности, дискриминируется инвестиции Nord Stream 2 AG. Таким образом Евросоюз нарушает собственное обязательство создавать равноправные условия для всех проектов в сфере энергетики», — подчеркнул представитель.

    По информации издания, компания Nord Stream 2 AG считает, что обновленная Газовая директива ЕС может не действовать на проект «Северного потока — 2», так как основные инвестиции в него сделаны до вступления в силу новых правил.