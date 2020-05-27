США допустили введение новых санкций против «Северного потока — 2». Оператор газопровода уверен, что ограничительные меры представляют из себя дискриминацию европейских компаний.

«Nord Stream 2 и компании, поддерживающие проект, по-прежнему считают, что скорейшая сдача трубопровода в эксплуатацию отвечает интересам европейской энергетической безопасности, европейских потребителей, экономической конкурентоспособности ЕС и обязательств по защите климата», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Nord Stream 2 AG Йенса Мюллера.

Он добавил, что все подобные угрозы санкциями можно рассматривать, как незаконную дискриминацию европейских компаний.

Речь идет о заявлении посла США в Германии Ричарда Гренелла. Он сообщил, что конгресс может ввести новые ограничительные меры против «Северного потока — 2». Дипломат отметил, что с помощью санкций хотят не допустить начала эксплуатации газопровода. При этом Гренелл не пояснил, какие именно санкции имеются в виду, пишет газета Handelsblatt. Посол предположил, что на обслуживающие компании могут наложить штрафы.

Гренелл также призвал Германию изменить политику в отношении России. Он заявил, что Берлин не должен «прикармливать зверя». В свою очередь представитель министра экономики и энергетики страны Петера Штайнмайера раскритиковала такой призыв.

«Когда пандемия коронавируса подвергает страны во всем мире тяжелому давлению, это не время накручивать спираль эскалации и угрожать дальнейшими экстерриториальными, то есть нарушающими международное право санкциями», — отметила она.

Строительство «Северного потока — 2» приостановлено из-за санкций, введенных США в декабре 2019 года в отношении подрядчиков газопровода.