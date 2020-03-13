Оператор ГТС Украины: транзит российского газа уменьшился в два раза
В компании «Оператор ГТС Украины» подчеркнули, что объемы транзитного российского газа на территории Незалежной сократились в два раза. Об этом сообщило ИА RNS.
Организация уточнила, что в январе–феврале 2020 года транзит уменьшился в 2,1 раза по сравнению с прошлогодним показателем. Объем достиг 6,5 миллиарда кубометров,
«Всего с начала 2020 года транзит газа через ГТС Украины составил 6,5 млрд кубометров, что на 53% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года», — заметили в компании.
В этом году на запад транспортировали на 48% меньше, чем в прошлом. Всего 5,5 миллиарда кубометров газа отправились транзитом. Из них 500 миллионов кубометров доставили в Польшу, 4 миллиарда — в Словакию и один миллиард — в Венгрию.