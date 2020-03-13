Оператор ГТС Украины: транзит российского газа уменьшился в два раза

Организация уточнила, что в январе–феврале 2020 года транзит уменьшился в 2,1 раза по сравнению с прошлогодним показателем. Объем достиг 6,5 миллиарда кубометров,

«Всего с начала 2020 года транзит газа через ГТС Украины составил 6,5 млрд кубометров, что на 53% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года», — заметили в компании.

В этом году на запад транспортировали на 48% меньше, чем в прошлом. Всего 5,5 миллиарда кубометров газа отправились транзитом. Из них 500 миллионов кубометров доставили в Польшу, 4 миллиарда — в Словакию и один миллиард — в Венгрию.