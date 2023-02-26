Мир 26 февраля 2023, 00:02 Оператор чешских нефтепроводов подтвердил прокачку нефти по «Дружбе» из России Оператор MERO: прокачка нефти из России по «Дружбе» в Чехию идет без сбоев РИА «Новости»

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Чехия в штатном режиме получает российскую нефть по трубопроводу «Дружба», сообщила пресс-секретарь оператора чешских нефтепроводов MERO Барбара Путцова. Об этом пишет агентство CTK.

«В Чехию прокачка нефти по нефтепроводу „Дружба“ проходит по плану стандартным способом», — отметила Путцова.

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Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen сообщила 25 февраля, что в республику прекратились поставки российской нефти по «Дружбе». Однако Чехия получает энергетическое сырье без перебоев по южной ветке трубопровода.

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«Дружба» является крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов, которую построили в шестидесятых годах. По нему осуществлялись поставки сырья в Венгрию, Чехию, Польшу, Германию. Центром управления российской частью нефтепровода стал Брянск.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что геологи «Газпромнефть-Гео» обнаружили в Ташлинском районе Оренбургской области месторождение нефти. Горючая жидкость имеет необычный ярко-оранжевый оттенок и не содержит примесей. Компания продолжит разведывательные работы на этом участке.