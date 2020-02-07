Оперативная эвакуация россиян из Уханя впечатлила американские СМИ

«Ночной кошмар» — именно так назвало издание Washington Post эвакуацию американцев из Китая. Отмечается, что в аэропорту Уханя царил хаос, не было представителей США, которые могли бы помочь своим гражданам. При этом сотрудники американского посольства в Ухане были сразу же эвакуированы после объявления карантина.

«Мы были как беженцы. Это было так неприятно, в основном из-за отсутствия информации», — цитирует жительницу Нью-Джерси РИА ФАН.