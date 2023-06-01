Мир 01 июня 2023, 05:05 ОПЕК запретила журналистам Reuters и Bloomberg посещать встречу в Вене FT: ОПЕК запретила журналистам Reuters и Bloomberg посещать штаб-квартиры РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ряду крупным западным медиагруппам запретили посещать встречу ОПЕК в Вене, вероятно, по решению министра энергетики Саудовской Аравии Абдулазиза бен Сальмана. Об этом сообщило издание The Financial Times.

«ОПЕК запретила нескольким медиа-группам присутствовать на своей важной производственной встрече в Вене в эти выходные, что, по словам официальных лиц, было инициировано Саудовской Аравией», — сказано в сообщении.

Реклама

Как стало известно изданию, посещение события запрещено для журналистов Bloomberg, The Wall Street Journal и Reuters. Что именно стало поводом для такого решение не сообщается.

При этом в материале отмечено, что решение Эр-Рияда очень необычно на фоне того, что страна всеми силами пытается поддержать стоимость черного золота на стабильном уровне, а «заголовки со встреч ОПЕК могут повлиять на цены на нефть по всему миру».

Несмотря на кардинальные меры, медиагруппы все равно намерены отправить в столицу Австрии своих репортеров. Доступа к штаб-квартире ОПЕК у них не будет, однако останется возможность подождать участников в вестибюлях отелей. Освещение встреч ОПЕК всегда было «крайне хаотичным» и политики могут давать интересные комментарии и не в официальных местах.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия начала вести переговоры о присоединении к Новому банку развития БРИКС. Вероятно, включение королевства укрепило бы связи Эр-Рияда со странами, входящими в объединение.