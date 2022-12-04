Мир 04 декабря 2022, 16:07 ОПЕК+ сохранит план по добыче нефти ОПЕК+ не изменит параметры сделки по добыче нефти РИА «Новости»

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Страны — участницы ОПЕК+ сохранят план по добыче нефти, согласованный на встрече 5 октября. Решение подтвердили на 34-й министерской встрече организации 4 декабря в Вене.

Следующая встреча состоится 4 июня 2023 года. В ОПЕК+ подтвердили принятое 5 октября решение.

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В организации подчеркнули, что принятое решение обусловлено рыночными соображениями, его признали необходимым и правильным курсом по стабилизации мировых нефтяных рынков.

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«Страны-участницы вновь заявили о своей готовности встретиться в любое время и принять немедленные дополнительные меры <…> если это необходимо», — следует из опубликованного коммюнике.

В октябре участники организации договорились о снижении объемов добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки. Реализовывать договоренности начали в ноябре, а сделку продлили до конца 2023 года. Это вызвало недовольство со стороны США, зато представители Кувейта, Бахрейна, Омана и Ирака поддержали принятое решение. Там отметили, что оно отвечает ситуации на мировых нефтяных рынках.