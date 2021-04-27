ОПЕК+ решила пока не менять цифры по добыче нефти

Ситуация по уровням добычи нефти пока останется неизменной. Станы ОПЕК+ снова вернутся к вопросу 1 июня, чтобы закрыть вопрос вплоть до конца года.

Вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» рассказал об итогах заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. На нем подтвердили принятые месяц назад решения об уровнях добычи нефти с мая по июль 2021 года.

«Речь идет о том, что в мае ОПЕК+ повысит добычу на 350 тысяч баррелей в сутки, в июне — на эту же цифру и в июле — на 440 тысяч баррелей в сутки», — уточнил Новак.

По его словам, такое развитие ситуации позволит выйти на запланированные в 2021 году уровни добычи «с учетом роста спроса и постепенного восстановления рынка».

Несмотря на позитивный характер развития событий, в некоторых странах отмечен рост распространения коронавирусной инфекции и числа заболевших COVID-19.

«Это вызывает определенные опасения на рынке относительно дальнейшего роста спроса, поэтому было решено не менять те цифры по добыче, которые были спланированы странами ОПЕК+ месяц назад», — подчеркнул российский вице-премьер.

В марте, заметил он, исполнение сделки ОПЕК+ составило 113%. За время действия соглашения этот уровень можно назвать самым высоким. Россия традиционно исполняет сделку практически на 100%, действуя в интересах компаний, рынка, страны и бюджета.

«Мы видим, что и цены на рынке сегодня стабильные — они колеблются в районе 62-66 долларов за баррель. Надеемся, что такая стабильная ситуация будет до конца года», — сказал Новак. Обстановку на нефтяном рынке он в целом назвал стабильной и выразил надежду, что такой она сохранится до конца года.