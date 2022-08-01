ОПЕК отказалась конкурировать с Россией

Международная организация стран — экспортеров нефти не ставит задачи конкурировать с Россией из-за ее роли на мировом энергетическом рынке. Такое заявление сделал в беседе с изданием Alrai новый генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс.

«ОПЕК не конкурирует с Россией, она является крупным, основным и крайне влиятельным игроком на мировом энергетическом рынке», — заявил аль-Гайс.

Генсек ОПЕК уверен, что недавний рост цен вызван не только эскалацией конфликта на Украине. Он заявил, что цены начали расти задолго до начала российской спецоперации.

«Все данные подтверждают, что цены начали расти постепенно и кумулятивно, и еще до ухудшения российско-украинских отношений — в связи с доминированием на рынках представления о нехватке свободных производственных мощностей, которые стали ограничиваться некоторыми странами», — отметил аль-Гайс.

Членство России в составе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) очень важно. Ее присутствие в альянсе по сокращению добычи имеет важное значение для успеха соглашения, заявил генсек.