    05 марта 2020, 17:45

    ОПЕК одобрила новое сокращение добычи нефти. Теперь картель ждет позиции России

    Анатолий Минкин

    Министры стран ОПЕК договорились о новом ограничении добычи нефти на один миллион баррелей в сутки странами, входящими в картель, и на 500 тысяч баррелей в сутки для стран из ОПЕК+. Для окончательного решения участники заседания ждут ответа России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра Венесуэлы Мануэля Кеведо.
    ОПЕК одобрила новое сокращение добычи нефти. Теперь картель ждет позиции России

    ОПЕК ожидает, что министр энергетики России Александр Новак завтра расскажет о позиции Москвы по поводу нового сокращения.

    В заявлении по итогам заседания говорится. что в этом году мировой спрос на нефть вырастет на 0,48 миллиона баррелей в сутки. Это в три раза ниже, чем было в декабре прошлого года. При этом рынок очень нестабилен. Не исключено, что прогноз снизится еще сильнее.

    Изначально мониторинговый комитет обсуждал сокращение добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Против этого высказались Россия и Казахстан. Участники ОПЕК+ соберутся снова в пятницу.

    По действующим условиям все страны, входящие в ОПЕК+, снизили добычу нефти на 1,7 миллиона баррелей в сутки. У России квота составляет 300 тысяч баррелей. Дополнительное снижение может сказаться на работе нефтедобывающей отрасли, потому что придется заморозить уже работающие скважины.

    Министр экономики России Антон Силуанов заявил, что страна готова к снижению цен на нефть. Компенсировать расходы власти смогут за счет резервов. Речь идет о Фонде национального благосостояния.