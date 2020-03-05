ОПЕК одобрила новое сокращение добычи нефти. Теперь картель ждет позиции России

ОПЕК ожидает, что министр энергетики России Александр Новак завтра расскажет о позиции Москвы по поводу нового сокращения.

В заявлении по итогам заседания говорится. что в этом году мировой спрос на нефть вырастет на 0,48 миллиона баррелей в сутки. Это в три раза ниже, чем было в декабре прошлого года. При этом рынок очень нестабилен. Не исключено, что прогноз снизится еще сильнее.

Изначально мониторинговый комитет обсуждал сокращение добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Против этого высказались Россия и Казахстан. Участники ОПЕК+ соберутся снова в пятницу.

По действующим условиям все страны, входящие в ОПЕК+, снизили добычу нефти на 1,7 миллиона баррелей в сутки. У России квота составляет 300 тысяч баррелей. Дополнительное снижение может сказаться на работе нефтедобывающей отрасли, потому что придется заморозить уже работающие скважины.

Министр экономики России Антон Силуанов заявил, что страна готова к снижению цен на нефть. Компенсировать расходы власти смогут за счет резервов. Речь идет о Фонде национального благосостояния.