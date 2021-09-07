Эксперт рассказал о лучших биолабораториях мира с самыми опасными патогенами

Лаборатории BSL-4, предназначенные для работы с самыми опасными патогенами, представляют собой «здание в здании». В них есть внутренние окна, они, как правило, бронебойные, двойные или даже тройные. Подобные сооружения есть во многих странах мира. Например, в США их несколько десятков.

Об этом газете «Известия» сообщил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов. Он несколько десятилетий проработал в центре «Вектор». Эксперт рассказал об устройстве лучших в мире BSL-4 лабораторий — английской в Портон-Дауне и американской в Форт-Детрике.

Нетесов также напомнил, что в Советском Союзе таких площадок было шесть и они назывались противочумными институтами. Кроме них работали 20 противочумных станций.

«Противочумных институтов, по-моему, в России так шесть и осталось, включая ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии в Оболенске. А станций стало меньше, по-моему, 15, поскольку часть таких станций в СССР была расположена в бывших республиках Союза», — рассказал вирусолог.

По его данным, сейчас в США работают больше 30 лабораторий, они есть почти в половине штатов. В Китае намерены построить еще семь лабораторий BSL-4. По мнению, Нечесова, это правильно.

«Раньше у них были похожие на наши противочумные станции, которые брали пробы у людей, зараженных непонятными патогенами. Только они не были оборудованы так, как надо, и, судя по всему, были лабораторные аварии. Сейчас же они повысили в этих лабораториях уровни биобезопасности, и аварий стало намного меньше», — отметил ученый.

Нечесов припомнил, что побывал в легендарных лабораториях в Портон-Дауне (Великобритания) и Форт-Детрике (США).

«В Великобритании уже много десятилетий работает эта самая крутая армейская лаборатория, в которой есть и гражданские подразделения. Называется этот комплекс Центром прикладной микробиологии — Centre for Applied Microbiology. Я их работы знаю со времен СССР. Это одна из самых главных лабораторий мира по изучению и борьбе с особо опасными инфекциями», — рассказал ученый.

Вирусолог считает, что американский Форт-Детрик ничем не уступает Портон-Дауну. Британская лаборатория возникла в конце позапрошлого века и там богаче коллекция вирусов.

«А Форт-Детрик сформировался во время Второй мировой войны, потому что были очень большие подозрения, что немцы готовят программу биологического оружия», — уточнил эксперт.

Разведсообщество США опубликовало доклад, посвященный происхождению коронавируса. Эксперты не смогли доказать, что он был создан как биологическое оружие.