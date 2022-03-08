Швеция посчитала свое вступление в НАТО опасным для Европы

Если Швеция подаст заявку на вступление в НАТО, это еще больше дестабилизирует ситуацию и усилит напряженность в Европе. Об этом заявила шведский премьер-министр Магдалена Андерссон, передало РИА «Новости».

Подача Швецией заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу лишь поспособствует дестабилизации Европы, убеждена Андерссон.

При этом она заявила, что фактором, повлиявшим на решение поставить Украине вооружения, повлияла мнимая «угроза» для Швеции, якобы исходящая от России. А специальная военная операция РФ по денацификации и демилитаризации Украины, по словам Андерссон, «ухудшила ситуацию с безопасностью».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что главы МИД стран Альянса договорились о расширении сотрудничества военного блока с Швецией и Финляндией. По словам Столтенберга, обе страны примут участие в консультациях по теме Украины, писала «Газета.ru».

Власти Украины между тем поняли, что страну не готовы принять в НАТО. Владимир Зеленский признался, что охладел к этому вопросу, передавало РИА ФАН.