Опасный для жизни челлендж запустили подростки в TikTok

Суть в том, что трое участников челленджа прыгают, и двое по бокам прямо в прыжке делают подсечку тому, кто посередине. Естественно, это заканчивается падением участника по центру, уже двое подростков попали из-за этого в больницу.

Мать одного из пострадавших рассказала, что ее сын получил черепно-мозговую травму. Второй участник вообще оказался в реанимации.

Представитель TikTok заявил, что безопасность пользователей для них — самое главное. На платформе появился новый челлендж, в котором участники выполняют аналогичное упражнение, но в более безопасном варианте.