Опасный для жизни челлендж запустили подростки в TikTok
Опасный челлендж в TikTok под названием Skull Breaker Challenge начался в Испании, и его подхватили подростки по всему миру. Об этом сообщила «Экспресс-Газета» со ссылкой на Daily Mail.
Суть в том, что трое участников челленджа прыгают, и двое по бокам прямо в прыжке делают подсечку тому, кто посередине. Естественно, это заканчивается падением участника по центру, уже двое подростков попали из-за этого в больницу.
Мать одного из пострадавших рассказала, что ее сын получил черепно-мозговую травму. Второй участник вообще оказался в реанимации.
Представитель TikTok заявил, что безопасность пользователей для них — самое главное. На платформе появился новый челлендж, в котором участники выполняют аналогичное упражнение, но в более безопасном варианте.