Опасный астероид пролетит мимо Земли 21 марта

К Земле приближается астероид 2001 FO32. Он пролетит мимо нашей планеты на расстоянии два миллиона километров. Об этом сообщил сайт NASA.

По космическим меркам два миллиона километров — это немного, поэтому астероид считается потенциально опасным.

В NАSА сообщили, что диаметр астероида может составлять от 440 до 680 метров. Небесное тело обнаружили в 2001 году. Ученые предполагают, что в следующий раз он пролетит мимо Земли через 30 лет. Сегодня отличный шанс понаблюдать за ним и получить более точное представление о размере астероида, его поверхности и составе.

Ранее сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров рассказал, что бояться этого астероида не стоит. По его словам, для Земли опасны только те небесные тела, что приближаются на расстояние Луны.