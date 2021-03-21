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    21 марта 2021, 17:26

    Опасный астероид пролетит мимо Земли 21 марта

    Андрей Иванов

    К Земле приближается астероид 2001 FO32. Он пролетит мимо нашей планеты на расстоянии два миллиона километров. Об этом сообщил сайт NASA.

    Опасный астероид пролетит мимо Земли 21 марта

    По космическим меркам два миллиона километров — это немного, поэтому астероид считается потенциально опасным.

    В NАSА сообщили, что диаметр астероида может составлять от 440 до 680 метров. Небесное тело обнаружили в 2001 году. Ученые предполагают, что в следующий раз он пролетит мимо Земли через 30 лет. Сегодня отличный шанс понаблюдать за ним и получить более точное представление о размере астероида, его поверхности и составе.

    Ранее сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров рассказал, что бояться этого астероида не стоит. По его словам, для Земли опасны только те небесные тела, что приближаются на расстояние Луны.