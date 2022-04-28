Взрывчатые и токсичные вещества нашли на месте крупного пожара в Азербайджане

Взрывчатые и токсичные вещества извлекли с территории промышленного парка «Азерсун» в Сумгаите, где продолжается сильный пожар. Эти вещества представляют серьезную опасность для окружающей среды и людей, сообщила пресс-служба МВД Азербайджана.

«Сотрудники полиции и МЧС извлекли из складов взрывчатые и токсичные вещества, представляющие серьезную опасность для окружающей среды и людей, и перевезли их в безопасное место», — сказано в сообщении азербайджанского ведомства.

Пресс-служба холдинга «Азерсун» ранее заявила, что пожар распространился по окрестностям, отметило РИА «Новости». По данным МЧС Азербайджана, к тушению пламени привлечены два вертолета авиационной группы и пожарный поезд. Пока пожар потушить не удается, несмотря на прилагаемые усилия.

В соцсетях местные жители публикуют кадры с места пожара. На них можно увидеть, языки пламени, распространившиеся по большой территории, и клубы черного дыма. В комментариях к публикациям авторы видео сообщили, что пожар вспыхнул на маслобойном заводе.