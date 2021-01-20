Опасные уязвимости нашли в нескольких мессенджерах

Она подчеркнула, что все уязвимости касаются функций звуковых сообщений и видеосвязи. Злоумышленники могли слушать, что творится вокруг телефона абонента до того, как он поднимет трубку.

Сильванович рассказала, что сообщила обо всех багах и брешах в системах безопасности разработчикам этих мессенджеров. Теперь эти уязвимости не угрожают людям — программисты оперативно устранили все возможные неполадки, связанные с безопасностью, после ее информации.

Автор исследования протестировала такие популярные сервисы, как Telegram и Viber, но не нашла в них ни одной проблемы.