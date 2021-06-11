Опасные наночастицы нашли в мозге людей с болезнью Альцгеймера

Группа ученых из Великобритании, Германии и США обнаружила в мозге людей с болезнью Альцгеймера соединения меди и железа. Их нашли в образцах амилоидных бляшек двух умерших людей. Это открытие может стать ключом к лечению тяжелого недуга. Об этом пишет журнал Science Advances.

«Сочетание меди и железа может вызвать процесс окисления <…> и повлиять на возникновение нейровоспаления и возникновение нейрональной недостаточности в пораженных болезнью Альцгеймера участках мозга. Можно ожидать, что присутствие металлических элементарных наночастиц усугубляет негативные последствия [заболевания]», — говорится в исследовании.

Ученые утверждают, что это первый случай появления таких наночастиц в мозговых тканях. Это открытие, говорится в статье, поможет объяснить, как болезнь Альцгеймера вредит нейронам. Исследователи полагают — амилоидные бляшки играют важную роль в патологическом процессе смертельной и неизлечимой формы деменции.

На этой неделе в США впервые за почти 20 лет зарегистрировали новый препарат от болезни Альцгеймера. Вылечить лекарство не может, но помогает замедлить развитие деменции на ранней стадии.