Опасные ядерные реакции зафиксировали под новым саркофагом на ЧАЭС

Разрушенный реактор Чернобыльской атомной электростанции закрыли новым саркофагом. Под ним зафиксировали опасные ядерные реакции, которые происходят в захороненной урановой массе. Об этом сообщил журнал Science.

«Это похоже на тлеющие угли в яме для барбекю», — рассказал изданию химик-ядерщик из Университета Шеффилда.

Представитель украинского Института проблем безопасности атомных электростанций Максим Савельев допустил, что на ЧАЭС может произойти повторная катастрофа.

«Мы не можем исключить возможность [новой аварии]», — цитирует журнал ученого. По его словам, количество нейтронов растет медленно, поэтому у специалистов еще есть время придумать, что же с этим делать и как предотвратить угрозу радиоактивной опасности. По словам собеседников журнала, первый саркофаг был негерметичным, дождевая вода попадала внутрь поврежденного реактора и ускоряла поток опасных частиц в результате распада урана. Специалисты считали, что новая защита остановит этот процесс, однако после монтажа число нейтронов продолжило увеличиваться.

В этом году исполнилось 35 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В канун этой даты в России вышел доклад «35 лет чернобыльской аварии. Итоги и проблемы преодоления последствий в России», который подготовили специалисты Росатома, Росгидромета и Роспотребнадзора.