Опасную мутацию «британского» штамма коронавируса выявили на Украине

Ученые обнаружили на Украине новую мутацию «британского» штамма коронавируса. Об этом сообщили на странице Института молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) в Facebook.

Модифицированный «британский» штамм коронавируса выявили в образцах у пациентов из двух больниц Киева, а также одного медучреждения в Ивано-Франковске. Ученые отметили, что новая мутация отличается от оригинального штамма, который выявили в декабре прошлого года в Лондоне, критическими изменениями в участках, отвечающих за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы.

Исследователи предположили, что причиной нынешней волны ковида в стране стала именно комбинация модифицированных штаммов «британского» варианта патогена. Ученые пришли к выводу, что в связи с этим на Украине все чаще фиксируют повторные заражения, а также более тяжелые случаи ковида.

О выявлении на Украине так называемого комбовируса 15 марта сообщал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан. Он рассказал, что новую мутацию «британского» штамма обнаружили в Черновицкой области.