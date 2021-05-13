Опасность разгула коронавируса в Индии для экономики России оценили

Сложная эпидемическая ситуация в Индии никак не может повлиять на экономику России из-за низкого товарооборота. Об этом в беседе с «360» заявил кандидат исторических наук Алексей Куприянов.

«Индия практически исключена из экономической цепочки поставки товаров [в Россию]. У нас с Индией товарооборот меньше чем 10 миллиардов. Это очень мало. И преимущественно из Индии мы получаем всякие специфические продукты, как правило, чай, в том числе всякие там орехи, вот это все, либо продукцию легкой промышленности в незначительных количествах. И в сравнительно небольших количествах получаем лекарства», — поделился Куприянов.

Ученый отметил, что ситуация с коронавирусом в Индии никаким боком не может повлиять на российскую экономику и торговлю.

Эпидемическая ситуация в Индии резко ухудшилась в феврале. Каждые сутки там выявляют сотни тысяч новых случаев ковида. Коронавирус, который циркулирует в Индии, мутировал и стал более заразным. В России его выявили у 16 студентов, которые прилетели на учебу в университет Ульяновска.

Их уже изолировали. Региональный Роспотребнадзор сообщил, что гости из Индии ни с кем из местных жителей не контактировали. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего индийские врачи зафиксировали почти 24 миллиона случаев заражения коронавирусом. От ковида умерли 258 317 человек.