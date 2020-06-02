Опасность приближающегося астероида оценили в Пулковской обсерватории

По его словам, «если объект размером порядка 300 метров ударит по Земле, это вызовет катастрофу в масштабах небольшого региона».

Также Гончаров добавил, что столкновение практически исключено, так как астероид в любом случае пройдет от Земли в 13 раз дальше, чем орбита Луны.