Опасность приближающегося астероида оценили в Пулковской обсерватории
Ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории Георгий Гончаров оценил опасность приближающегося к Земле астероида 2002 NN4. Об этом сообщил «Ридус».
По его словам, «если объект размером порядка 300 метров ударит по Земле, это вызовет катастрофу в масштабах небольшого региона».
Также Гончаров добавил, что столкновение практически исключено, так как астероид в любом случае пройдет от Земли в 13 раз дальше, чем орбита Луны.