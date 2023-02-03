Мир 03 февраля 2023, 20:20 Опасность дальнобойных ракет GLSDB сочли преувеличенной Представитель Народной милиции ЛНР Марочко заявил о возможностях ПВО сбить ракеты GLSDB Википедия

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Развернутые в Луганской Народной Республике средства противовоздушной обороны способны перехватывать дальнобойные американские ракеты GLSDB, о возможных поставках которых сообщили СМИ. Об этом в беседе с ТАСС заявил представитель Народной Милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он пояснил, что скорость полета GLSDB меньше, чему у снарядов HIMARS, которые уже есть в распоряжении Украины, а значит, средства ПВО получат фору для наведения и поражения цели.

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«По некоторым заявлениям, этот боеприпас может пролететь порядка 150 километров, но официальных подтверждений не было. Многие заявляют о 130 километрах», — подчеркнул Марочко.

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Офицер добавил, что ситуацию на линии фронта новые ракеты никак не изменят, потому что в распоряжении ВСУ они окажутся не раньше осени.

«Наши успешные наступательные действия говорят о том, что за то время, когда будут поставлены боеприпасы, наши войска значительно отодвинут противника от линии боевого соприкосновения», — спрогнозировал Марочко.

Новые дальнобойные ракеты GLSDB войдут в новый пакет военной помощи США для Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal. Сам снаряд представляет собой авиабомбу с реактивным двигателем. После запуска мотор помогает ракете набрать высоту, а дальше снаряд летит к цели по инерции.

По данным Bloomberg, американцы не намерены отдавать ВСУ ракеты GLSDB из своих запасов, а выделят деньги для производства, которое может занять до девяти месяцев. Для разработчика ракет — компании Boeing — сделка станет первой по продаже оружия.