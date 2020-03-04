Опасного террориста казнили в Египте

Террориста Хишама Ашмауи заочно приговорили к высшей мере в 2014 году, после нападения на египетских военных. Тогда погибли 22 человека. Его поймали в 2018 году в Ливии и в 2019-м экстрадировали в Египет. 4 марта 2020 года смертный приговор привели в исполнение.

«Сегодня утром привели в исполнение смертный приговор террористу Хишаму Ашмауи», — говорится в сообщении на странице официального представителя ВС Египта полковника Тамера Рифаи в Facebook. Ашмауи и еще свыше 200 человек проходили по делу египетской экстремистской организации, которая входила в состав террористической группировки «Исламское государство»*. Он воевал в Сирии за боевиков против армии Башара Асада. Ашмауи признали виновным в убийстве десятков египетских военных, связях с иностранными террористическими организациями и подрыве конституционного строя Египта. * «Исламское государство»/ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация.