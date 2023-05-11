Мир 11 мая 2023, 08:44 Опасное шоу. Политтехнологи Байдена будут стремиться еще больше уронить рейтинг Трампа Володин: политтехнологам Байдена нужен высокий антирейтинг Трампа White House

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Политтехнологи президента США Джо Байдена продолжат делать все возможное, чтобы уронить рейтинг экс-лидера страны Дональда Трампа. Впереди будет еще много абсурдных обвинений в адрес политика, заявил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он обратил внимание, что суд в США признал Трампа виновным по делу о попытке изнасилования писательницы и и журналистки Джин Кэрролл в 1996 году.

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И хотя присяжные пришли к выводу, что изнасилования не было, компенсацию все равно постановили выплатить. Речь идет о сумме в размере пяти миллионов долларов: два миллиона в рамках урегулирования иска, а также еще три миллиона — за клевету и нанесенный ущерб репутации Кэролл.

«Но чем абсурднее обвинения против бывшего президента США (а их будет еще много), тем сильнее сплачивается и мобилизуется ядро его сторонников», — подчеркнул Володин.

По его словам, политтехнологам Байдена необходимо, чтобы от Республиканской партии на президентские выборы пошел именно Трамп. Другого кандидата нынешний лидер страны победить просто не сможет. И чтобы это наверняка получилось, нужно добиваться высокого антирейтинга оппонента.

«Президентская избирательная кампания в США превращается в цирк», — констатировал он.

Спикер Госдумы добавил, что за происходящим можно было наблюдать спокойно, если бы не одно но — это опасное шоу происходит в стране с эмиссионным центром мировой резервной валюты и ядерным оружием.