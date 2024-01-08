Мир 08 января 2024, 01:55 «Опасно для жизни». Японский министр провел брифинг в киевском подвале «24 канал»: глава японского МИД провела брифинг в подвале во время визита в Киев РИА «Новости»

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Министр иностранных дел Японии Еко Камикава вместе с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой провела пресс-конференцию в подвале во время своего визита на Украину из-за воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале «24 канал».

«Япония выделит 37 миллионов долларов в трастовый фонд НАТО на системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов в Украине», — уточнил телеканал.

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На кадрах видно, что за спинами министров на стене находились щитки, на которых было написано: «Под напряжением! Опасно для жизни!».

Это ее первый визит на Украину с момента назначения на пост главы МИД. Прошлой весной в Киев приезжал премьер-министр Фумио Кисида, а в сентябре — ее предшественник Есимаса Хаяси.

Ранее сообщили, что Камикава находится в зарубежном турне по странам Европы. Министр также намерена посетить США и Турцию. Ее визит на Украину ранее не анонсировали.

В рамках переговоров в Киеве она обсудит вопрос восстановления Украины и помощь японской стороны, а также примет участие в церемонии передачи украинским властям крупной партии энергетического оборудования.