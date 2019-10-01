Опасная премьера «Джокера». Армия и полиция США готовятся к худшему

Полиция и армия США уделят особое внимание безопасности в кинотеатрах во время показа «Джокера». Там опасаются повторения событий 2012 года, когда на премьере фильма о Бэтмене в кинотеатре произошло массовое убийство. Теперь военных готовят к такому сценарию. Бывший сотрудник спецслужб США рассказал «360», почему опасения американских правоохранителей оправданны и чем так страшен персонаж комиксов.

Армия США и полицейское управление Лос-Анджелеса примут все возможные меры для обеспечения безопасности во время показа фильма «Джокер». Об этом сообщили в CNN.

Командиры в городе Форт Силл в Оклахоме получили от командования информацию о возможном нападении во время премьеры картины. Среди военнослужащих распространили листовки с руководством к действию при появлении в кинотеатре стрелка. Одно из предписаний — совет заранее присмотреть пару выходов из зала.

«Бегите, если сможете. В ином случае спрячьтесь и сохраняйте тишину. Если стрелок обнаружит вас, деритесь всем, что найдется под рукой», — говорится в инструкции.

Настороженность правоохранителей объяснима. В этом уверен бывший офицер службы психологических операций армии США Скотт Беннетт.

«Это не просто хайп. Фильм рассказывает об агрессии, которую чувствуют многие молодые люди в Штатах. Джокер говорит с очень большой аудиторией. По этой причине полиция, понятное дело, обеспокоена. Кто-то может идентифицировать себя с персонажем», — отметил собеседник «360».

По мнению Беннетта, «Джокер» — очень интересный фильм, который описывает многие элементы современного американского общества. «В нынешних Штатах много людей 20-45 лет, которые не женаты, у которых нет детей, и эти люди находятся в социальной изоляции. Некоторые принимают наркотики и имеют проблемы с психикой», — отмечает собеседник «360».

Ситуация усложняется присутствием в новом Джокере героизма. Ведь режиссер Тодд Филлипс решил рассказать историю становления клоуна-принца преступного мира — от скромного незаметного юмориста, ухаживающего за старушкой-матерью, до гениального преступника.

Он отвергнут обществом, он в депрессии. Но показано его перерождение, становление силы. Многие люди, которые пережили нечто подобное — издевки, депрессию, — могут идентифицировать себя с Джокером Скотт Беннетт.

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Беннетт также напомнил, что в людях еще сильна память о подражателе клоуна Джеймсе Холмсе, который устроил бойню в кинотеатре семь лет назад. Тогда 24-летний Холмс окрасил волосы в оранжевый цвет, пришел на премьеру фильма «Темный рыцарь: возрождение легенды» и убил 12 человек. Еще 70 зрителей пострадали. В печально известном кинотеатре картину Филлипса показывать не будут.

При этом собеседник «360» считает, что запрещать фильм не стоит.

«Просмотр должен, конечно, регулироваться. Например, должно быть ограничение по возрасту. Но запрещать эту картину совсем не нужно. В ней множество посылов для общества. Это произведение может очень помочь людям, может многое объяснить», — отметил Беннетт.