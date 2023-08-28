Мир 28 августа 2023, 02:49 «Опасная импровизация». ВСУ предупредили об опасности распиливания кассетных боеприпасов Drive: солдаты ВСУ распиливают кассетные боеприпасы для снаряжения дронов РИА «Новости»

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Боевики ВСУ распиливают переданные Западом кассетные боеприпасы и используют поражающие элементы в качестве снарядов для беспилотников. Об этом написал обозреватель Drive Джозеф Тревитик, ссылаясь на видео в Сети, снятое, предположительно, украинским подразделением «Ахиллес».

«Украинцы разбирают некоторые из недавно полученных американских кассетных боеприпасов для того, чтобы переделать поражающие элементы в импровизированные снаряды, которые можно сбрасывать с небольших дронов», — написал Тревитик.

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Распиливание болгаркой боеголовки снаряда вызвало беспокойство у журналиста в вопросах безопасности. Обозреватель отметил, что ручной процесс разбора снаряда может нанести большой ущерб. Взрыватели поражающих элементов DPICM крайне «капризны» и могут легко сдетонировать при неправильном обращении, пояснил Тревитик.

Решение передать Украине кассетные боеприпасы приняли из-за того, что и у Украины, и у США заканчивались обычные снаряды. Белый дом в середине июля подтвердил, что Украина получила и начала использовать кассетные боеприпасы.