Мир 11 января 2024, 18:22 «Опасная игра». США жестко подставят ЕС одним своим решением Слуцкий: поддержка США закона об изъятии российских активов подставит страны ЕС Pxhere

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Соединенные Штаты подставят все страны Евросоюза своим решением поддержать изъятие российских активов. Об этом РИА «Новости» рассказал глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он прокомментировал сообщение Bloomberg о том, что администрация президента США Джо Байдена решила предоставить исполнительной власти полномочия, необходимые для конфискации замороженных российских активов. Речь идет о 300 миллиардах долларов, которые собираются пустить на помощь Украине.

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«Если источники Bloomberg верны, то Белый дом ведет весьма опасную игру. И если вдруг действительно на законодательном уровне будет легализовано прямое разграбление замороженных российских резервов, этот шаг будет иметь самые негативные последствия», — заявил Слуцкий.

По словам депутата, США подставят европейских чиновников, которые уже стали заложниками американской русофобии. Слуцкий напомнил, что американцы уже лишили Европу российского газа, «подсадив на иглу своего СПГ». Теперь под угрозой финансовые и инвестиционные рынки.

США не уведомляли Россию о поддержке администрацией Белого дома решения об изъятии активов. В Кремле предостерегли правительство Соединенных Штатов, что подобное решение приведет к подрыву финансового авторитета Америки и доверия международных инвесторов.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал страны Запада ускорить проработку вопроса о передаче его стране замороженных активов России. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о рассмотрении рисков изъятия российских активов.