«Опасная игра со спичками»: Лавров дал оценку действиям США

Антироссийские санкции со стороны Соединенных Штатов и попытки продвижения НАТО на восток — это бессмысленно и опасно. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Диапазон моих оценок происходящего — от упражнения в бессмысленности до опаснейшей игры со спичками», — сказал Лавров в эфире Первого канала.

Очередное напряжение между Москвой и Вашингтоном возникло после того, как американский президент Джо Байден в телевизионном эфире назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей» и добавил, что он ответит за «вмешательство в выборы» президента США. Это высказывание вызвало резонанс во всем мире.

После этого Путин пожелал своему заокеанскому коллеге здоровья и вспомнил детскую присказку. Президент России напомнил, что американские правящие круги формировались в условиях геноцида индейцев и рабовладельческого строя. Мировые политики высоко оценили сдержанный и точный ответ Путина.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что пожелание здоровья Байдену со стороны главы Российского государства было искренним.

После этих слов Байдена российского посла Анатолия Антонова вызвали в Москву для консультаций и и обсуждения отношений между странами. 1 апреля американский посол в России Джон Салливан заявил, что с сегодняшнего дня генеральное консульство Соединенных Штатов в Екатеринбурге перестанет выдавать визы, но продолжит работать, а консульство во Владивостоке закрывается. Получить разрешение на въезд в США можно будет только в Москве.