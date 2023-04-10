Мир 10 апреля 2023, 04:31 Опасения из-за риска прямого столкновения с Россией высказали в Польше Историк Крупа: Польша нуждается в Партии мира из-за риска прямого столкновения с Россией РИА «Новости»

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Внешняя политика Варшавы, построенная на иррациональном желании противостоять России, может привести к столкновению между РФ и Польшей. Страна нуждается в Партии мира, которая удержит ее от российско-украинского конфликта, написал в своей статье для американского издания Chronicles польский комментатор и историк Михал Крупа.

«В чем Польша сейчас отчаянно нуждается, так это в Партии мира: группах различных людей и организаций, посвятивших себя тому, чтобы удержать нашу страну от российско-украинского конфликта», — заявил автор материала.

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Внешняя политика Польши «американизирована» и строится на иррациональном стремлении уязвить Россию. Однако не все в стране безоговорочно поддерживают оказание помощи Украине, многие выступают против отправки в зону СВО польских солдат, добавил Крупа.

Польское общество не стремится напрямую вступать в конфликт с ядерной державой, несмотря на массированную пропаганду, отметил историк.

В Польше все больше муссируют идею о возрождении Речи Посполитой. Украина могла бы присоединиться к «большому и сильному польскому государству» для успешного противостояния России. Таким образом вопрос вступления Украины в ЕС и НАТО был бы решен, считают в Польше.