Назван объем вывезенного с Украины зерна | 360°

Мир 10 сентября 2022, 09:59 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Назван объем вывезенного с Украины зерна ООН: с Украины вывезли около 2,5 миллиона тонн зерна и другого продовольствия РИА «Новости»

Читать 360tv в

Около 2,5 миллиона тонн зерна и другого продовольствия вывезли из портов Украины. Об этом сообщили на сайте ООН со ссылкой на данные Совместного координационного центра.

Всего в рамках зерновой инициативы из украинских портов совершили уже 108 рейсов.

Реклама

Так, пунктами назначения украинских судов с агропродукцией стали Великобритания, Греция, Джибути, Египет, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Румыния и Турция.

Реклама

Ранее президент России Владимир Путин призвал направлять больше украинского зерна в беднейшие страны. По его словам, от зерновой сделки, направленной на продовольственную помощь беднейшим странам, пока выиграли в основном развитые страны.

0 0 0 0 0 0