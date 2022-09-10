Назван объем вывезенного с Украины зерна | 360°

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Назван объем вывезенного с Украины зерна

ООН: с Украины вывезли около 2,5 миллиона тонн зерна и другого продовольствия

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Около 2,5 миллиона тонн зерна и другого продовольствия вывезли из портов Украины. Об этом сообщили на сайте ООН со ссылкой на данные Совместного координационного центра.

Всего в рамках зерновой инициативы из украинских портов совершили уже 108 рейсов.

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Так, пунктами назначения украинских судов с агропродукцией стали Великобритания, Греция, Джибути, Египет, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Румыния и Турция.

Как сообщил сайт «Аргументы и факты», по данным на 8 сентября, пунктов назначения достигли 39 судов с загруженной на Украине агропродукцией.

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Ранее президент России Владимир Путин призвал направлять больше украинского зерна в беднейшие страны. По его словам, от зерновой сделки, направленной на продовольственную помощь беднейшим странам, пока выиграли в основном развитые страны.

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