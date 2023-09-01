Мир 01 сентября 2023, 23:04 ООН заявила об отсутствии доказательств казни морпеха в опорном пункте ВСУ ООН не смогла установить обстоятельства казни в опорном пункте ВСУ РИА «Новости»

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В ООН заявили, что не могут установить обстоятельства казни в опорном пункте ВСУ. Так в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) прокомментировали кадры с обезглавленным телом российского солдата, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря организации Марта Уртадо.

В среду, 30 августа, телеграм-канал Readovka опубликовал запись, на котором российские солдаты утверждают, что обнаружили пыточную в только что взятом опорном пункте ВСУ. По словам военных, в этом месте они нашли казненного российского морпеха, которому отрезали голову.

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В УВКПЧ ООН сообщили, что просмотрели видео, но не в состоянии установить обстоятельства предполагаемой казни.

«Мы находим эти изображения тревожными, но только на основании видеозаписи мы не в состоянии определить, что произошло, и были ли допущены нарушения международного гуманитарного права в данном конкретном случае», — заявил Уртадо.

В конце мая стало известно, что СБУ создала пыточные в двух РОВД Херсона. По информации РИА «Новости», в этих помещениях жестоко избивали — иногда до смерти — тех, кого подозревали в сотрудничестве с Россией.