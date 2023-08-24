Мир 24 августа 2023, 18:03 ООН заявила об обеспокоенности атаками беспилотников на российские города Замгенсека ООН Дикарло: организация обеспокоена ударами дронов по городам России Vladimir Baranov/Globallook Press/globallookpress

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ООН беспокоят атаки дронов на российские города, в том числе столицу. Об этом сообщила заместитель генсека организации Розмари Дикарло на заседании Совета Безопасности.

«Мы обеспокоены возможным воздействием обстрелов российских приграничных населенных пунктов на гражданских лиц и атаками дронов внутри России, включая Москву», — процитировал ее ТАСС.

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Дикарло отметила, что удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре ничем не оправданы, и международное право строго запрещает их.

ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы, в том числе с помощью беспилотников, и периодически пытаются атаковать дронами столицу. К примеру, накануне Минобороны России доложило о попытках украинских боевиков ударить по московским объектам тремя беспилотниками. Средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили эти дроны, писал kp.ru. Два из них ликвидировали над Химкинским и Можайским районами, а третий, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы, потерял управление и врезался в строящееся здание комплекса Москва-Сити. Никто не пострадал.