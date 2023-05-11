Мир 11 мая 2023, 21:08 ООН заявила о желании увидеть завершение конфликта на Украине Pxhere

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ООН выразила желание увидеть окончание украинского конфликта в соответствии с международным правом. Об этом заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик. Его процитировал ТАСС.

Он отреагировал на информацию о том, что Великобритания собралась передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow большой дальности.

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«Мы хотим увидеть завершение этого конфликта в рамках международного права и соответствующих резолюций», — высказался Дюжаррик.

Глава британского Минобороны Бен Уоллес подтвердил передачу Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Дальность поражения подобных снарядов достигает 250 километров.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российская сторона отрицательно отнеслась к такому решению. Он предупредил о возможном «адекватном ответе» от российских военных. Глава российского МИД Сергей Лавров уже предупреждал, что любые поставки оружия киевскому режиму со стороны Запада станут законной целью ударов Вооруженных сил России.