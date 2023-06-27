Мир 27 июня 2023, 12:17 ООН заявила о пытках 40 задержанных в скрытых украинских изоляторах ООН: десятки задержанных подверглись пыткам в скрытых украинских изоляторах Unsplash

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Более 40 задержанных сообщили, что подверглись пыткам и сексуальному насилию в скрытых изоляторах на Украине. Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

«Из опрошенных задержанных, связанных с конфликтом, 43 предоставили достоверные рассказы о пытках и жестоком обращении», — процитировало документ РИА «Новости».

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Тридцать четыре мужчин и девять женщин пожаловались, что с ними жестоко обращались как правоохранители, так и военнослужащие и надзиратели. Чаще всего это происходило в «неофициальных местах содержания под стражей», реже — в официальных следственных изоляторах.

С начала российской спецоперации Управление Верховного комиссара ООН зафиксировало значительное увеличение количества нарушений права на свободу и личную неприкосновенность украинскими силовиками. Известно о 75 случаях произвольного задержания людей.

Еще в апреле МИД России указывал на то, что взятых в заложники военнослужащих из России безнаказанно пытают на Украине, причем виновных никто и не пытается наказать.