01 июля 2023, 08:35
ООН заявила о помощи в послаблении для экспорта сельхозпродукции из России
ООН заявила об успехах в послаблении санкций против России
Организация Объединенных Наций заявила об успехах в достижении санкционных послаблений для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России. Об этом ООН проинформировала на своем сайте.
По данным организации, в торговле происходят сбои. Для их устранения предприняли правовые и политические шаги, необходимые для облегчения доступа российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.
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«С этой целью ООН помогла обеспечить выдачу Генеральных лицензий США 6B и 6 C, двух Генеральных лицензий Великобритании на финансирование и торговлю продовольствием и удобрениями и отступление ЕС от своего девятого пакета санкций», — указано в заявлении.
При этом ООН признала, что проблемы сохраняются. Так, есть недостача удобрений в развивающихся странах. В организации пообещали работать над содействием торговле между российскими производителями сельхозпродукции и покупателями в Африке.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ не видит доводов в пользу продления зерновой сделки. Он подчеркнул, что в случае прекращении действия черноморской инициативы, Россия поставит зерно в беднейшие страны за свой счет.
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