Мир 02 марта 2023, 21:10 ООН заявила, что не может проверить данные об инцидентах в Брянской области Дюжаррик: ООН не может проверить данные об украинских диверсантах в Брянской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация пока не может проверить данные об украинских диверсантах в Брянской области. Слова дипломата привел ТАСС.

«Мы видели обвинения, комментарии с обеих сторон — российской и украинской. Мы не можем проверить любые из этих данных», — заявил помощник генсека на брифинге.

Реклама

Также в офисе генсека ООН добавили, что организация заинтересована «в прочном мире» на Украине и предотвращении эскалации.

Утром 2 марта диверсионная группа с Украины проникла в два села Брянской области — Сушаны и Любечане Климовской области. Члены ДРГ обстреляли автомобиль с местными жителями, в результате погибли два человека, ранения получил 10-летний ребенок.

Кроме этого поступила информация о взятии заложников членами ДРГ нескольких человек в магазине в Любечане.

Киев отрицает свою вину. Позже ответственность за случившееся взял на себя воюющий на стороне вооруженных сил Украины «Русский добровольческий корпус» (состоит из выходцев «Азова»* и других подразделений).

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия распространит сведения об украинской атаке в Брянской области на всех международных площадках. Это станет еще одним доказательством преступлений киевских властей.

* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.