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    08 августа 2022, 23:22

    ООН заявила, что не контролирует вопросы покупки зерна на Украине

    Представитель генсека ООН Дюжаррик: организация не влияет на решения стран о закупке зерна

    Антон Ишбульдин

    ООН не контролирует процесс закупок украинского зерна и маршруты его доставки, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. По его словам, страны не покупают зерно — это все делается через коммерческий сектор.

    Héctor J. Rivas / Unsplash. com

    Представителя ООН процитировало РИА «Новости».

    «Эксперты по вопросам доставки сказали нам, что бывают случаи, когда коммерческие суда меняют пункт назначения для продажи или перепродажи груза уже в ходе рейса. Мы это не контролируем. Мы в этих решениях не принимаем участия. Это решения частных компаний», — объяснил ситуацию Дюжаррик.

    Первый сухогруз с украинским зерном покинул порт Одессы. Судно с зерном кукурузы направлялось в Триполи, но позже сменило курс, заявил министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия. Он добавил, что, по всей видимости, командование сухогруза ожидает подробностей для продолжения маршрута.