ООН заявила, что не контролирует вопросы покупки зерна на Украине

ООН не контролирует процесс закупок украинского зерна и маршруты его доставки, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. По его словам, страны не покупают зерно — это все делается через коммерческий сектор.

Представителя ООН процитировало РИА «Новости».

«Эксперты по вопросам доставки сказали нам, что бывают случаи, когда коммерческие суда меняют пункт назначения для продажи или перепродажи груза уже в ходе рейса. Мы это не контролируем. Мы в этих решениях не принимаем участия. Это решения частных компаний», — объяснил ситуацию Дюжаррик.

Первый сухогруз с украинским зерном покинул порт Одессы. Судно с зерном кукурузы направлялось в Триполи, но позже сменило курс, заявил министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия. Он добавил, что, по всей видимости, командование сухогруза ожидает подробностей для продолжения маршрута.